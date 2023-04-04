Происшествия 04 апреля 2023, 17:14 Легковушка врезалась в дерево во Владимирской области. Два человека погибли

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ДТП произошло в Ковровском районе Владимирской области. Там легковушка врезалась в дерево. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД по региону.

Авария случилась неподалеку от деревни Кузнечиха примерно в 9:40. Автомобиль Mazda под управлением 27-летнего мужчины вылетел с проезжей части. В результате иномарка врезалась в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм.