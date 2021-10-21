Легковушка врезалась в бетонную стену в Волгоградской области

В Волгоградской области ВАЗ-2105 вписался в бетонную стену. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

ВАЗ-2105 под управлением 34-летнего водителя ехал в направлении Волгограда по федеральной трассе Р-22 «Каспий». На 923-м километре мужчина не справился с управлением и врезался в бетонную стену. В результате пострадали две пассажирки. Их увезли в больницу.