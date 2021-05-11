Легковушка влетела в толпу в Екатеринбурге. Видео

Столкновение двух иномарок в центре Екатеринбурга привело к ранению шести человек. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка столкнулись Toyota Camry и Seat. От удара последний автомобиль вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Пострадали шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщило «Е1».

Издание на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало видео с моментом аварии.

На опубликованных кадрах видно, что водитель Seat не остановился на красный сигнал светофора. В результате Toyota врезается в машину и откидывает ее на толпу пешеходов.

Подозреваемым в провоцировании аварии стал водитель Seat. Молодой человек получил права год назад, но за это время успел получить 11 штрафов за превышение скорости. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он заявил, что пострадали шесть пешеходов. Пять из них доставили в больницу. В их числе двое детей, которых вывели на прогулку бабушка и дедушка. По словам Горелых, врачи диагностировали у детей ушибы и сотрясение головного мозга.