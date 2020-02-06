Легковушка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске. Есть пострадавшие

На кадрах видно, как белый седан на полной скорости залетает на островок безопасности, сносит дорожный знак и потом врезается в людей. Все произошло так быстро, что люди не успели отбежать. Они шли по пешеходному переходу на зеленый свет, поэтому потеряли бдительность и не смотрели по сторонам.

В аварии пострадали два человека. По предварительным данным, никто не погиб. Как сообщил сайт kp.ru, со ссылкой на очевидцев, у водителя иномарки могла случиться неполадка. После ДТП он не стал выходить из салона и дожидался полицию в салоне. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД.