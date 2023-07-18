18 июля 2023, 18:21
Легковушка влетела в столб на Ленинградском шоссе в Москве, пострадала беременная женщина
Источник «360»: машина влетела в столб на Ленинградском шоссе в Москве, есть пострадавшая
Автомобиль марки Hyundai врезался в столб освещения на Ленинградском шоссе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, ДТП случилось на выезде с Прибрежного проезда на Ленинградское шоссе в сторону области.
Реклама
Известно, что при столкновении пострадала беременная девушка, о ее состоянии в данный момент не сообщается.
Ранее «360» сообщил об аварии с участием двух автомобилей на Шоссейном проезде.
ДТП
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама