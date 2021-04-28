Легковушка влетела в ремонтный грузовик в Санкт-Петербурге

Авария на Свердловской набережной произошла в ночь на 28 апреля. Машина врезалась в ремонтный грузовой автомобиль. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на группу «ВКонтакте» о ДТП И ЧП по региону.

Свидетели добавили, что ехавший за рулем легковушки не увидел ремонтников и врезался в служебную машину на крайней левой полосе движения. Обошлось без травм и смертей, однако автомобили серьезно пострадали. Причины произошедшего выясняются.