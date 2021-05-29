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    29 мая 2021, 19:54

    Легковушка влетела в грузовик на юге Москвы

    Алла Морген, Евгения Бардонова

    Водитель легкового автомобиля врезался в грузовик на Вильнюсской улице в Москве. В результате пострадали три человека. «360» публикует кадры с места аварии.

    На опубликованных кадрах видно, что от удара у легковушки сильно повредилась передняя часть, часть деталей разлетелась в сторону, крышку капота смяло в гармошку.

    Информацию о получивших травмы в аварии подтвердили в столичном главке МВД.

    «В результате столкновения пострадали три человека в легковом автомобиле. Сотрудники ГИБДД проводят проверку», — пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что информация носит предварительный характер.