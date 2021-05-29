Легковушка влетела в грузовик на юге Москвы

Водитель легкового автомобиля врезался в грузовик на Вильнюсской улице в Москве. В результате пострадали три человека. «360» публикует кадры с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что от удара у легковушки сильно повредилась передняя часть, часть деталей разлетелась в сторону, крышку капота смяло в гармошку.

Информацию о получивших травмы в аварии подтвердили в столичном главке МВД.

«В результате столкновения пострадали три человека в легковом автомобиле. Сотрудники ГИБДД проводят проверку», — пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что информация носит предварительный характер.