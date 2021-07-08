Легковушка влетела в фуру на трассе в Кузбассе. Погибли 4 человека

Легковая машина Toyota выехала на встречку на трассе Р-255 «Сибирь» в Тяжинском районе Кузбасса и врезалась в фуру. Водитель и три пассажира иномарки погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Водитель автомобиля Toyota, следовавший в Красноярск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой из Смоленской области. В результате ДТП 38-летний водитель Toyota и три его пассажира в возрасте 22, 27 и 50 лет от полученных травм скончались», — рассказали в полиции.

По данным пресс-службы ведомства, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 8 июля. Информации о причине ДТП пока нет.