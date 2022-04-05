Легковушка влетела в автобус на остановке в Москве

Водитель легковушки влетел в автобус на остановке в Москве и задел еще одну проезжавшую машину. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Машина врезалась в автобус на остановке в районе Кавказского бульвара, дом 29, строение 1. От удара смяло переднюю часть легковушки, на автобусе осталась вмятина. Машину отбросило на проезжую часть, в результате она отлетела на другое авто.

На место прибыли спасатели. Движение на дороге полностью перекрыли.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее в Москве столкнулись машина такси и микроавтобус. ДТП произошло на Ленинградском проспекте. После столкновения водитель такси вышел из авто, и его тут же сбила другая проезжавшая машина такси. По данным источника «360», один человек погиб.

На минувших выходных в столице пьяный водитель съехал на машине каршеринга в подземный переход. Этот момент попал на видео, которое публиковал «360».