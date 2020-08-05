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    05 августа 2020, 18:04

    Легковушка влетела под прицеп грузовика на КАД в Петербурге. Видео

    Алла Морген , Екатерина Андронова , Редакция сайта 360

    Авария с участием трех автомобилей произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом аварии.

    На опубликованных кадрах видно, как ехавшая сзади машина отправляет легковушку прямо под прицеп грузовика.

    В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что в результате аварии 46-летний мужчина получил травмы.

    Очевидцы в социальных сетях сообщили, что столкновение произошло на внутренней стороне КАД, между Софийской улицей и Московским шоссе. Судя по опубликованным фотографиям, пострадала машина такси.

    Легковушка влетела под прицеп грузовика на КАД в Петербурге. Видео | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/spb_today

    Под прицеп ее подтолкнул еще один фургон.

    Легковушка влетела под прицеп грузовика на КАД в Петербурге. Видео | Изображение 2
    Источник фото: vk.com/spb_today

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