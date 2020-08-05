Легковушка влетела под прицеп грузовика на КАД в Петербурге. Видео

Авария с участием трех автомобилей произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. В распоряжении «360» оказалось видео с моментом аварии.

На опубликованных кадрах видно, как ехавшая сзади машина отправляет легковушку прямо под прицеп грузовика.

В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что в результате аварии 46-летний мужчина получил травмы.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что столкновение произошло на внутренней стороне КАД, между Софийской улицей и Московским шоссе. Судя по опубликованным фотографиям, пострадала машина такси.

Источник фото: vk.com/spb_today

Под прицеп ее подтолкнул еще один фургон.