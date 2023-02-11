Эксклюзив 11 февраля 2023, 15:48 Легковушка въехала в трамвай после столкновения с самосвалом в Москве Два человека пострадали в ДТП с участием легковушки, самосвала и трамвая в Москве

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В Москве произошло тройное ДТП. Из-за столкновения с самосвалом легковой автомобиль врезался в трамвай. Как сообщил источник «360», пострадали два человека.

В районе дома №26/21 по улице Зои и Александра Космодемьянских самосвал врезался в Lada. От удара отечественный автомобиль въехал в трамвай.

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В результате аварии, по данным источника, пострадали пассажиры общественного транспорта — женщина и 13-летний подросток. На место приехали экстренные службы и реанимационная бригада. О состоянии здоровья пострадавших пока ничего не известно.

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Официально информацию о пострадавших не подтверждали.

По данным Telegram-канала Дептранса, ДТП произошло в районе остановки «Районный центр Рассвет». Сначала из-за столкновения на путях задерживались трамваи № 23, 27 и 30. Маршруты временно изменили. В Дептрансе призвали водителей быть внимательными и следить за объявлениями.

По последним данным, движение трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских восстановили.