Эксклюзив 04 декабря 2023, 15:01 Легковушка въехала в столб на севере Москвы Источник «360»: иномарка въехала в столб на севере Москвы, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Легковой автомобиль влетел в мачту освещения в Савеловском районе на севере Москвы. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, разлива топлива на участке аварии нет. Информации о затруднении движения не поступало. О состоянии здоровья водителя пока ничего неизвестно.

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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Незадолго до этого «Газель» сбила двух человек в Новой Москве. В результате аварии пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Происшествие случилось в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

Ранее автобус и легковушка столкнулись на западе Москвы. ДТП произошло на севере столицы недалеко от станции метро «Молодежная». Пострадавших нет.