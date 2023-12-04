04 декабря 2023, 15:01
Легковушка въехала в столб на севере Москвы
Источник «360»: иномарка въехала в столб на севере Москвы, есть пострадавшие
Легковой автомобиль влетел в мачту освещения в Савеловском районе на севере Москвы. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, разлива топлива на участке аварии нет. Информации о затруднении движения не поступало. О состоянии здоровья водителя пока ничего неизвестно.
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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
Незадолго до этого «Газель» сбила двух человек в Новой Москве. В результате аварии пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Происшествие случилось в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.
Ранее автобус и легковушка столкнулись на западе Москвы. ДТП произошло на севере столицы недалеко от станции метро «Молодежная». Пострадавших нет.
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