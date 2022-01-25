Легковушка въехала в двери ТЦ во Владивостоке

Водитель автомобиля Fоrd во Владивостоке въехал в торговый центр на улице Гоголя. По предварительным данным, во время движения мужчине стало плохо за рулем, он не справился с управлением и задним ходом въехал в двери ТЦ, сообщил сайт kp.ru.

В результате аварии обошлось без жертв. В каком состоянии водитель — не уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Автомобиль Ford немного помялся. Пожара не произошло.

Причины ДТП выясняются. На месте работают врачи скорой и сотрудники полиции.

По одной из версий, к аварии могла привести ледяная корка на дороге. Накануне вечером неподалеку от места ДТП произошел пожар в нежилом деревянном здании возле кафе, огнеборцы тянули рукава для тушения.

По сообщению Telegram-канала Amur Mash, водителю оказывают медицинскую помощь. Кроме него, никто не пострадал.

Обнародованы кадры с места аварии. Помимо помятой иномарки, застрявшей в парадном входе торгового центра, на видео можно заметить полицейских и реанимобиль.

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