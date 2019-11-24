Легковушка упала с путепровода на толпу людей в Индии. Видео

В Индии водитель легковушки разогнался до 104 километров в час вместо положенных 40 и упал с путепровода на группу людей, ожидавших прибытия автобуса. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

В Хайдарабаде на юге Индии 23 ноября водитель легковушки не справился с управлением на эстакаде. Позднее выяснилось, что он разогнался до 104 километров в час вместо разрешенных на этом участке 40 километров в час. Машина врезалась в ограждение, перелетела через него, как через трамплин, и упала с путепровода. Машина приземлилась на пешеходную дорожку с 17-метровой высоты.

После приземления автомобиль отскочил от асфальта и задел толпу местных жителей, которые ждали прибытия автобуса. После этого легковушка сломала дерево и зацепила несколько припаркованных транспортных средств. Кроме того, упал дорожный знак, который едва не попал в голову девушке.

Некоторые горожане услышали грохот и увидели летящую машину. Поэтому они успели отбежать, кто-то перепрыгнул через ограждение. Однако одна женщина погибла. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

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Виновник аварии выжил и лежит в больнице. В отношении него заведено уголовное дело, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Путепровод, с которого слетело ТС, закрыт на три дня. Там работают специалисты дорожной службы. После осмотра места ЧП они должны будут решить, нужно ли установить дополнительные защитные ограждения.