Легковушка улетела в реку в Петербурге. Видео

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву в Петербурге. Машина приземлилась на лед, а водителю удалось избежать травм. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как легковушка заезжает боком на пешеходную часть, врезается в ограждение и пробивает его. После этого машина скатывается вниз к реке.

Авария произошла вечером 6 февраля на Васильевском острове, пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. За рулем машины находилась девушка, которая не получила никаких травм. Автомобиль Nissan приземлился на лед. Пока машина остается лежать на месте ДТП.

Сейчас у реки работают правоохранители и спасатели. Более детальная информация об аварии уточняется. Также выясняются все причины и обстоятельства.