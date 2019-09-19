Легковушка улетела в кювет в Башкирии. Водитель и пассажир разбились

Сотрудники ГИБДД рассказали, что авария произошла на шестом километре автодороги Чекмагуш — Дюртюли. Отечественной машиной управлял 68-летний местный житель. По неизвестным причинам во время движения Lada съехала в кювет и опрокинулась.

В результате на месте ДТП погибла 55-летняя пассажирка, сообщил сайт «Дни.ру». Водителя доставили в реанимационное отделение, где в дальнейшем он скончался.

Правоохранители устанавливают причины случившегося.