Легковушка улетела в кювет в Башкирии. Водитель и пассажир разбились
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали смертельное ДТП с участием автомобиля Lada Grantа в Чекмагушевском районе Башкирии. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщил сайт ToDayNews Ufa.
Сотрудники ГИБДД рассказали, что авария произошла на шестом километре автодороги Чекмагуш — Дюртюли. Отечественной машиной управлял 68-летний местный житель. По неизвестным причинам во время движения Lada съехала в кювет и опрокинулась.
В результате на месте ДТП погибла 55-летняя пассажирка, сообщил сайт «Дни.ру». Водителя доставили в реанимационное отделение, где в дальнейшем он скончался.
Правоохранители устанавливают причины случившегося.