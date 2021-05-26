Легковушка улетела в кювет Татарстане: один человек погиб, двое пострадали

24 мая на 7-м километре трассы Красновидово — Сюкеево — Большая Янгасала в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан случилось дорожно-транспортное происшествие.

Мужчина 1982 года рождения, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ», выбрал небезопасную скорость для движения, потерял управление и улетел с дороги в кювет.

Как сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану, водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм. Еще двое мужчин 1984 и 1988 года рождения, которые находились в салоне машины, находятся в больнице.