Легковушка уходила от погони и едва не улетела в воду в Петербурге. Видео момента аварии

Полиция гналась за машиной в Петербурге, которая не вошла в поворот на огромной скорости. Автомобиль снес ограждение и повис над каналом.

Момент аварии попал на камеры наружного видеонаблюдения. На ролике видно, что у водителя не получается вовремя повернуть и машина влетает на скорости в ограждение на набережной. Автомобиль подлетает, переворачивается и зависает наполовину над водой.

В пресс-службе УГИБДД по городу и области рассказали, что утром 18 апреля сотрудник ГИБДД попытался остановить арендованный Hyundai Solaris. Водитель не обратил внимания на требование и продолжил ехать дальше. Инспекторы начали преследование. В итоге легковушку занесло на набережной Крюкова.

Инспекторы вытащили водителя из салона. Во время ДТП мужчина не сильно пострадал. По предварительной информации, он сел за руль пьяным. Саму машину развернули и убрали с набережной краном.