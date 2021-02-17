17 февраля 2021, 12:57
Легковушка столкнулась со столбом и перевернулась в Петербурге
Легковой автомобиль столкнулся со столбом на Дунайском проспекте в Петербурге в среду, 17 февраля, рассказало ИА «Невские новости».
Уточняется, что водитель машины не справился с управлением на заснеженной дороге и въехал в столб. После удара транспортное средство приземлилось на крышу. На место произошедшего прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели.
Автомобиль сильно повредился в результате ДТП. Информации о пострадавших нет.