Легковушка столкнулась с цистерной на трассе в Ленобласти. Пострадал ребенок

ДТП произошло на 109-м километре трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области. Там столкнулись легковушка и автоцистерна. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местную прокуратуру.

Авария случилась 29 августа примерно в четыре часа дня. По неподтвержденным данным, водитель цистерны Volvo нарушил правила дорожного движения. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В результате столкновения четырехлетняя девочка получила травму. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга.