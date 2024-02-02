Происшествия 02 февраля 2024, 14:25 Легковушка столкнулась с тремя грузовиками на трассе в Тюменской области ГИБДД: три человека погибли в ДТП Suzuki с грузовиками в Тюменской области

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль при обгоне столкнулся с тремя грузовиками. Погибли три человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария произошла на 439-м километре трассы в 145 километрах от села Уват. Автомобиль Suzuki обогнул грузовик, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. От удара он врезался в большегруз, который пытался обогнать, а затем еще в два грузовика.

Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Все три человека в салоне Suzuki погибли, в том числе водитель. Другие участники ДТП за медпомощью не обращались. На месте аварии временно ограничили движение. Машины в обе стороны пускали только по одной полосе.

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