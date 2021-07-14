Легковушка столкнулась с трактором в Пензенском районе

На дороге Пенза — Кондоль 11 июля случилась серьезная авария. Легковой автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с трактором Dеutz. От сильного удара иномарка вылетела в кювет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, написала «Пенза-пресс».

Водителю легкового автомобиля оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а вот 34-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать. В настоящий момент полиция проводит проверку.