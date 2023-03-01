01 марта 2023, 15:08
Легковушка столкнулась с самосвалом в Челябинской области. Один человек погиб
Серьезное ДТП произошло в Сосновском районе Челябинской области. Там столкнулись иномарка и грузовик. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Авария случилась 28 февраля на 33 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».
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Мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который двигался в попутном направлении. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия.
На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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