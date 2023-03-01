Происшествия 01 марта 2023, 15:08 Легковушка столкнулась с самосвалом в Челябинской области. Один человек погиб

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Сосновском районе Челябинской области. Там столкнулись иномарка и грузовик. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась 28 февраля на 33 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

Реклама

Мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который двигался в попутном направлении. В результате водитель иномарки погиб на месте происшествия.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.