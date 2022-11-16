Происшествия 16 ноября 2022, 22:07 Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Крыму. Один человек погиб

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Серьезное ДТП произошло в Белогорском районе Крыма. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на МВД Республики Крым.

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Авария случилась на трассе «Таврида» — Анновка неподалеку от села Литвиненково. Мужчина за рулем Chevrolet Lanos не смог выдержать необходимую дистанцию и столкнулся с автобусом, который двигался в попутном направлении. В результате водитель иномарки погиб. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.