09 сентября 2021, 11:03
Легковушка столкнулась с патрульной машиной ДПС в Таганроге
В Ростовской области случилось ДТП с участием легкового автомобиля LADA Priora и патрульной машины ДПС. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.
Авария произошла 8 сентября в Таганроге на улице Сызранова. Виновницей столкновения стала женщина за рулем отечественного авто, которая при повороте не пропустила патрульную машину. В результате полицейский автомобиль перевернулся на бок. Обошлось без пострадавших.