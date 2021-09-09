Легковушка столкнулась с патрульной машиной ДПС в Таганроге

В Ростовской области случилось ДТП с участием легкового автомобиля LADA Priora и патрульной машины ДПС. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла 8 сентября в Таганроге на улице Сызранова. Виновницей столкновения стала женщина за рулем отечественного авто, которая при повороте не пропустила патрульную машину. В результате полицейский автомобиль перевернулся на бок. Обошлось без пострадавших.