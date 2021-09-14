Легковушка столкнулась с грузовиком в Забайкалье

Произошла авария в Читинском районе Забайкальского края. Легковая машина врезалась в грузовик. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Авария случилась на федеральной трассе «Чита — Забайкальск». Машины ехали на встречу друг другу.

В результате пострадали три пассажира легковушки, один попал в больницу. Еще двоим оказали медицинскую помощь на месте. Водитель травм не получил.

Всего за последние сутки в регионе произошло 28 аварий.