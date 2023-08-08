Происшествия 08 августа 2023, 19:09 Легковушка столкнулась с грузовиком в Тюменской области. Есть погибшие

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Серьезное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там иномарка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области.

Авария случилась на 83-м километре федеральной трассы. Водитель Kia Sorento врезался в стоящий на обочине большегруз Mercedes. В результате погибли водитель легковушки и три его пассажира — 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.