Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском крае. 5 человек погибли

По предварительным данным, LADA выехала на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. В результате столкновения погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Все они были в легковушке. Полицейские сейчас устанавливают их личности.

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ДТП произошло в 08:00 30 ноября (04:00 по Москве). На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Также туда прибыли следователи, которые специализируются на расследовании особо тяжких ДТП.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Следственно-оперативная группа сейчас устанавливает все обстоятельства смертельной аварии. Трассу перекрыли. Объехать закрытый участок можно по дороге Уяр — Заозерный — Бородино. Инспекторы ГИБДД в ручном режиме регулируют движение.

Информации о точной причине ДТП пока нет.