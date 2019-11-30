  • Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском крае. 5 человек погибли

    30 ноября 2019, 07:13

    Андрей Иванов

    LADA Kalina выехала на встречку и столкнулась с грузовиком на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (Уярский район, Красноярский край). Погибли пять человек, трое из них — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
    Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском крае. 5 человек погибли

    По предварительным данным, LADA выехала на полосу встречного движения, по которой двигался грузовик. В результате столкновения погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Все они были в легковушке. Полицейские сейчас устанавливают их личности.

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    ДТП произошло в 08:00 30 ноября (04:00 по Москве). На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Также туда прибыли следователи, которые специализируются на расследовании особо тяжких ДТП.

    Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском крае. 5 человек погибли | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

    Следственно-оперативная группа сейчас устанавливает все обстоятельства смертельной аварии. Трассу перекрыли. Объехать закрытый участок можно по дороге Уяр — Заозерный — Бородино. Инспекторы ГИБДД в ручном режиме регулируют движение.

    Информации о точной причине ДТП пока нет.