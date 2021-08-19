Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Калмыкии. Погибли трое детей

Утром 19 августа на трассе ФАД Р216 столкнулись КамАЗ и Nissan Almerа. Погибли пять человек, из них трое — дети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В результате ДТП пять человек погибли, из них трое детей. Все пассажиры легкового автомобиля. Разлива ГСМ нет. Пожарными подразделениями применяется ГАСИ для извлечения тел погибших», — рассказали в пресс-службе.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калмыкии

По данным ведомства, машины продолжают ехать по трассе после аварии без затруднений. Спасатели организовали на месте ДТП взаимодействие с ГИБДД, Медициной катастроф и Центром гражданской защиты.

МЧС опубликовало фото последствий столкновения машин. На кадрах видно, что грузовик лежит на боку на обочине. Из его кузова высыпался песок. От легковушки, которая находится рядом, практически ничего не осталось.

Накануне рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ивановской области. Травмы получили пятеро детей и столько же взрослых.