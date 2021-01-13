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    13 января 2021, 17:05

    Легковушка столкнулась с фургоном на Урале

    Артур Блянихов

    На Урале зафиксировано ДТП с участием «Газели» и отечественной легковушки, передает «Царьград».

    По предварительной информации, авария произошла на 68-м километре трассы Курган - Тюмень. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и вписался в фургон. В результате столкновения легковушка вылетела в кювет.

    По словам свидетелей, виновник ДТП погиб, а мужчина, управлявший «Газелью», не получил каких-либо травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.