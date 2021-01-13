13 января 2021, 17:05
Легковушка столкнулась с фургоном на Урале
На Урале зафиксировано ДТП с участием «Газели» и отечественной легковушки, передает «Царьград».
По предварительной информации, авария произошла на 68-м километре трассы Курган - Тюмень. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и вписался в фургон. В результате столкновения легковушка вылетела в кювет.
По словам свидетелей, виновник ДТП погиб, а мужчина, управлявший «Газелью», не получил каких-либо травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.