Происшествия 30 июня 2023, 16:17 Легковушка столкнулась с экскаватором в Волгоградской области

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В Волгоградской области столкнулись легковушка и экскаватор. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Авария случилась на 942 километре трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе. Водитель LADA Priora направлялся в сторону Волгограда. В какой-то момент он наехал на строительную технику. В результате водитель получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.