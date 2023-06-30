30 июня 2023, 16:17
Легковушка столкнулась с экскаватором в Волгоградской области
В Волгоградской области столкнулись легковушка и экскаватор. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
Авария случилась на 942 километре трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе. Водитель LADA Priora направлялся в сторону Волгограда. В какой-то момент он наехал на строительную технику. В результате водитель получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.
ДТП
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