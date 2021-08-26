Легковушка столкнулась с двумя грузовиками в Подмосковье

На Дмитровском шоссе в Подмосковье легковая машина столкнулась с двумя грузовиками. В результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ по региону.

«В 11:50 на 43-м километре Дмитровского шоссе на участке Москва — Дмитров — Дубна произошло столкновения легкового ВАЗ и двух „Газелей“. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, двое его пассажиров получили травмы», — сказали в ведомстве.

Движение на этом участке из-за аварии временно затруднено. В полиции попросили водителей выбирать пути объезда заранее. Пока неизвестно, что спровоцировало аварию.

В четверг стало известно, что смертельное ДТП произошло в Самарской области на территории Кинельского района. Автомобиль вылетел в кювет. В результате погиб пассажир. Как выяснилось, водитель управлял автомобилем без прав. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения. Что случилось с водителем, не уточняется.