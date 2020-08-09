Легковушка сгорела после ДТП под Пензой. Погибли 4 человека
Авария произошла утром 9 августа на 474-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что «Нива-2123» столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом.
«Произошло возгорание автомобиля „Нива“. В результате водитель и пассажиры автомобиля „Нива-2123“ женщина 1992-го, мальчики 2014-го и 2018-го годов рождения погибли на месте», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.
На кадрах с места ДТП видно, что легковушка выгорела полностью. Кроме того, по всему шоссе видны разбросанные детали автомобилей.
После аварии врачи осмотрели водителя фуры, но госпитализация ему не понадобилась. На месте также работали пожарные, которые тушили загоревшуюся машину. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смертельного ДТП.