Легковушка сгорела после ДТП под Пензой. Погибли 4 человека

Грузовик и легковушка врезались друг в друга в Пензенской области. После столкновения второй автомобиль загорелся, в результате чего скончались четыре человека. Среди погибших были двое детей.

Авария произошла утром 9 августа на 474-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Предварительно сотрудники ГИБДД выяснили, что «Нива-2123» столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом.

«Произошло возгорание автомобиля „Нива“. В результате водитель и пассажиры автомобиля „Нива-2123“ женщина 1992-го, мальчики 2014-го и 2018-го годов рождения погибли на месте», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.

На кадрах с места ДТП видно, что легковушка выгорела полностью. Кроме того, по всему шоссе видны разбросанные детали автомобилей.

Источник фото: vk.com/penza_live

После аварии врачи осмотрели водителя фуры, но госпитализация ему не понадобилась. На месте также работали пожарные, которые тушили загоревшуюся машину. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины смертельного ДТП.