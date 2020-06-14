Легковушка сгорела дотла на МКАД. Видео

Появилось видео с машиной, которая попала в аварию на МКАД. Ее полностью охватило пламя, Lada сгорела дотла.

Пожар запечатлел очевидец, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Авария произошла в ночь на 14 июня в районе 69-го километра МКАД. Водитель Lada врезался в SsangYong и протаранил Skoda. После этого машина предполагаемого виновника ДТП загорелась. Владелец транспортного средства не успел выбраться из салона и погиб.

За рулем Skoda сидела женщина, ее отвезли в больницу с переломом ноги. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.