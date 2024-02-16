Происшествия 16 февраля 2024, 14:08 Легковушка сбила школьницу после столкновения с внедорожником на перекрестке в Казани

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В Казани 15-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Гоголя. По предварительным данным, 26-летний водитель машины Kia Rio проигнорировал красный сигнал светофора, что привело к столкновению с внедорожником Range Rover. Впоследствии легковушку отбросило на переход, по которому шла школьница.

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Медики диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Организована проверка.