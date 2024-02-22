22 февраля 2024, 13:54
Легковушка сбила ребенка недалеко от станции метро «Некрасовка» в Москве
Прокуратура Москвы: машина сбила 11-летнего мальчика на улице Покровская
На Покровской улице Москвы легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По имеющимся данным, 29-летний водитель автомобиля марки Chevrolet наехал на мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.
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Пострадавшего немедленно госпитализировали. Информации о его состоянии нет.
Расследование обстоятельств ДТП проконтролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.
Водитель Ford сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Бажова в Москве. Ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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