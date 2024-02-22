Происшествия 22 февраля 2024, 13:54 Легковушка сбила ребенка недалеко от станции метро «Некрасовка» в Москве Прокуратура Москвы: машина сбила 11-летнего мальчика на улице Покровская РИА «Новости»

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На Покровской улице Москвы легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По имеющимся данным, 29-летний водитель автомобиля марки Chevrolet наехал на мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.

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Пострадавшего немедленно госпитализировали. Информации о его состоянии нет.

Расследование обстоятельств ДТП проконтролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Водитель Ford сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Бажова в Москве. Ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.