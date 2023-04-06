Происшествия 06 апреля 2023, 15:23 Легковушка сбила пятилетнюю девочку в Самаре

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В Самаре произошло ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Ребенок перебегал дорогу на Физкультурной улице в неположенном месте. Водитель Lada Largus не заметил этого и сбил девочку. От удара ее отбросила на остановившийся автомабиль Chevrolet Lacetti. Пострадавшую девочку доставили в больницу.

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«Прибывшие сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и автотранспорт, установили и опросили возможных очевидцев, обеспечили беспрепятственный проезд», — рассказали в полиции.

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