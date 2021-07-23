Легковушка сбила пятилетнюю девочку на велосипеде в Новосибирске

Накануне в частном секторе Ленинского района Новосибирска водитель на легковом автомобиле сбил пятилетнюю девочку. Об этом рассказал «Царьград».

По сообщению местной ГИБДД, водитель 1991 года рождения ехал за рулем автомобиля Mazda Demio по улице Рионская в сторону улицы Левобережная. Возле дома № 12 он сбил девочку на велосипеде. Она в этот самый момент выезжала с дороги.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.