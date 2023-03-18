18 марта 2023, 23:43
Легковушка сбила пять человек в Крыму
Водитель ВАЗ сбил двух взрослых и троих детей на дороге в Крыму
ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Водитель совершил наезд на пятерых человек, в числе которых трое детей. Прокуратура республики организовала проверку по факту происшествия, сказано в сообщении ведомства в Telegram.
ДТП произошло 18 марта. Предварительно, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ наехал на мужчину, женщину и трех малолетних. Машина двигалась по Центральной улице в селе Емельяновка Нижнегорского района.
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«В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе среди детей. На месте происшествия находится прокурор района Марк Петренко», — сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
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Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины ДТП. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ход и результаты проверки взяты на контроль руководством прокуратуры.
Днем 18 марта ДТП произошло на четвертом километре внешней стороны МКАД. Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, в результате происшествия пострадали женщина и ребенок. Предварительно, участниками аварии стали легковой Nissan и фургон Fiat.
ДТП
Крым
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