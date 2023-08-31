Происшествия 31 августа 2023, 19:04 Легковушка сбила пенсионерку на перекрестке в Ростовской области

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В Ростовской области пенсионерка попала под колеса Lada Kalina, выйдя внезапно на проезжую часть. Об этом сообщил «Царьград».

Женщина решила перейти дорогу в неположенном месте в районе нерегулируемого перекрестка. Водитель отечественного авто начал тормозить, но не успел остановиться. Однако скорость в момент столкновения была небольшой, поэтому женщина от удара упала. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

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