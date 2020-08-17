17 августа 2020, 19:42
Легковушка сбила пенсионера в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону легковушка сбила пенсионера. Как сообщается на сайте rostovgazeta.ru, 16 августа, на проспекте Михаила Нагибина произошла авария, в результате которой пострадал 61-летний мужчина. Он был сбит водителем Hyundai Accent. Пенсионер сейчас находится в больнице с множественными травмами.
По данным издания, в произошедшем виноват сам пешеход, так как он переходил дорогу в неположенном месте. Региональное УМВД сейчас устанавливает все детали случившегося.