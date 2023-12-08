Происшествия 08 декабря 2023, 15:39 Легковушка сбила мужчину в Воронежской области

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в Семилукском районе Воронежской области. Об этом сообщили «Воронежские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины ВАЗ-2106 не заметил местного жителя, который шел по тротуару во встречную сторону по улице Дзержинского, и сбил его.

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Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.