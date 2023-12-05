Происшествия 05 декабря 2023, 16:26 Легковушка сбила мужчину в Пензенской области

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины Lada Granta не заметил пешехода, который переходил дорогу в темное время суток, и сбил его.

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Отмечается, что 41-летний пострадавший получил различные травмы, его доставили в больницу.