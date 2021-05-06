Легковушка сбила мотоцикл с тремя подростками. Видео

В поселке Чунояр автомобиль BMW столкнулся с мотоциклом «Урал», на котором сидели три подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате ДТП подростки получили тяжелые травмы. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Они полагают, что 16-летний юноша, управляя мотоциклом, не уступил дорогу иномарке, которая имела преимущество движения на перекрестке. Таким образом он допустил столкновение. В результате водитель мотоцикла и два 15-летних пассажиров попали в больницу. Также травмы получил подросток, который ехал в боковом прицепе мотоцикла, не предназначенного для перевозки людей.

В отношении несовершеннолетнего мотоциклиста составлены административные материалы. Общая сумма штрафов может превысить 19 тысяч рублей. В легковушке никто не пострадал. Как выяснилось, водитель не имел водительских прав и страхового полиса. В отношении него тоже составлены административные материалы.

Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ДТП для рассмотрения вопроса о привлечении родителей мотоциклиста к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Они разрешали сыну садиться за руль, зная, что такие действия нарушают закон. Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, как от удара пассажиры мотоцикла подскочили вверх.