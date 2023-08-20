Происшествия 20 августа 2023, 19:04 Легковушка сбила лося на МКАД Дептранс: машина сбила большого лося на 108-м км МКАД РИА «Новости»

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Большого лося сбили на 108-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги после развязки с шоссе Энтузиастов. На место выехали специалисты департамента природопользования. Об этом сообщил областной дептранс в Telegram-канале.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено», — указали в ведомстве.

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Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash. Ролик снимал один из пассажиров машины, проезжавшей мимо аварии. На кадрах большой лось лежал на проезжей части. Судя по позе, животное не погибло. Место ЧП окружили машины ДПС. Сотрудники службы приступили к работе по прибытии.

На трассе в Свердловской области 20 августа подобное ДТП закончилось смертельным исходом для лося и водителя. Выяснилось, что дикое животное неожиданно выбежало на дорогу. Владелец легковушки не успел среагировать.