Происшествия 09 февраля 2024, 17:34 Легковушка сбила двух девушек в Волгограде

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Две девушки попали под колеса легкового автомобиля в Дзержинском районе Волгограда напротив больницы № 25. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, 48-летний водитель за рулем отечественной машины Lada Largus не заметил медсестру и студентку, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу, и сбил их.

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Отмечается, что пострадавшие девушки обе получили сотрясение мозга и ушибы.