Происшествия 17 апреля 2024, 14:25 Легковушка сбила двух девочек в Ижевске

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Две девочки 13 и 14 лет попали под колеса легкового автомобиля вечером 15 апреля в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем Lada Largus не заметил школьниц, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Баранова, и сбил их.

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Отмечается, что подростки и пассажирка легковушки получили различные травмы.