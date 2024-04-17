17 апреля 2024, 14:25
Легковушка сбила двух девочек в Ижевске
Две девочки 13 и 14 лет попали под колеса легкового автомобиля вечером 15 апреля в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем Lada Largus не заметил школьниц, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Баранова, и сбил их.
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Отмечается, что подростки и пассажирка легковушки получили различные травмы.
Удмуртия
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