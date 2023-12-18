Происшествия 18 декабря 2023, 18:35 Легковушка сбила девушку в Новом Уренгое

Читать 360tv в

Девушка попала под колеса легкового автомобиля на улице Дружбы Народов в Новом Уренгое. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota не заметил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

Реклама

Отмечается, что пострадавшую с различными травмами доставили в больницу, сейчас инспекторы устанавливают все детали аварии.