Легковушка с отлетевшим капотом попала на видео в Пензе

По данным информагентства, очевидец выложил видео с отлетевшим капотом в соцсети и сопроводил ролик шутливым комментарием: «Ничего необычного, у кого-то сабвуфер убегает, а у кого-то капот улетает», — заметил он. Чем закончилось это необычное происшествие, пока неизвестно.

Региональная ГИБДД обратилась к местным автомобилистам с просьбой проверять свои машины перед выездом на дороги.