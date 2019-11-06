Легковушка с отлетевшим капотом попала на видео в Пензе
В одном из микрорайонов Пензы у легкового авто прямо на ходу отлетел капот. Проезжающему мимо водителю удалось заснять это на видео, передает ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, очевидец выложил видео с отлетевшим капотом в соцсети и сопроводил ролик шутливым комментарием: «Ничего необычного, у кого-то сабвуфер убегает, а у кого-то капот улетает», — заметил он. Чем закончилось это необычное происшествие, пока неизвестно.
Региональная ГИБДД обратилась к местным автомобилистам с просьбой проверять свои машины перед выездом на дороги.