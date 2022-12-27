Происшествия 27 декабря 2022, 18:23 Легковушка с детьми перевернулась в Самарской области

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ДТП с участием детей произошло на трассе по маршруту из села Шигоны в сторону села Новодевичье в Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

За рулем отечественного легкового автомобиля Lada Kalina находилась 22-летняя местная жительница. Также в салоне машины были двое малолетних детей.

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Молодая девушка не справилась с управлением и выехала на обочину, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

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